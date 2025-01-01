Kinderüberraschung

Zum Inhalt springenBarrierefrei
Für Julia und Jessi geht dank künstlicher Befruchtung endlich der langersehnte Kinderwunsch in Erfüllung. Als ihnen ihr Gynäkologe Dr. Volker Niebling allerdings eröffnet, dass er ihre beiden Embryonen vertauscht hat, erfährt die Vorfreude aufs Baby einen gewaltigen Dämpfer. Während das Akademiker-Pärchen Julia und Knut eine Klage anstrebt und das Ungeborene mit größtmöglicher Sorgfalt hegt, nehmen Jessi und Steve die ganze Angelegenheit recht locker ...

Genre:
Comedy, Romantische Komödie
Produktion:
DE, 2018
Altersfreigabe:
12
Sender / Lizenzgeber:
SAT.1
Copyrights:
© Producers at Work GmbH