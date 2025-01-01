Knock at the Cabin
97 Min.Ab 16
Apokalyptischer Horrorfilm von Regisseur M. Night Shyamalan: Der Urlaub einer Familie wird zum Albtraum, als vier Fremde in ihre Hütte eindringen und sie vor eine entsetzliche Wahl stellen: das Ende der Welt riskieren oder ein Familienmitglied opfern. Ist die brutale Geschichte der Eindringlinge purer Wahnsinn oder grausame Realität? In einem Wettlauf gegen die Zeit müssen die Geiseln eine Entscheidung treffen, die alles verändern wird ...