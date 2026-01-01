Last Knights - Die Ritter des 7. Ordens
111 Min.Ab 16
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Last Knights - Die Ritter des 7. Ordens
Spannendes Action-Abenteuer mit Oscargewinner Morgan Freeman in der Hauptrolle: Lord Bartok nimmt sich dem jungen Kommandanten Raiden an, den er wie einen Sohn behandelt, und macht ihn zum Obersten seiner Garde. Als Lord Bartok jedoch den kaiserlichen Fürsten Gezza Mott gegen sich aufbringt, gerät er in Gefangenschaft. Raiden wird daraufhin auserkoren, Lord Bartoks Hinrichtung zu vollziehen. Gemeinsam mit einem Heer loyaler Krieger zieht er los, um seinen Meister zu rächen.