Leppel & Langsam

87 Min.Ab 12
ProSieben87 Min.Ab 12
ProSieben
Leppel Weppen ist der coolste Bulle der ganzen Stadt. Allerdings verursacht er durch seine unkonventionellen Methoden immer wieder größere Kollateralschäden - sehr zum Leidwesen seines esoterisch angehauchten Chefs. Der hat Neuigkeiten für Leppel: Er kriegt einen neuen Partner - Dirk Langsam, der ehemals härteste und beste Bulle Berlins. Die beiden müssen gleich zu ihrem ersten Fall, zum Tamagotchi-Tower. Dort hat jemand im großen Stil Büromaterial geklaut ...

Comedy
DE, 2011
12
ProSieben
© Seven.One Entertainment Group GmbH