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Lion: Der lange Weg nach Hause

Lion: Der lange Weg nach Hause

115 Min.Ab 12
Puls8 HD115 Min.Ab 12
Puls8 HD
Lion: Der lange Weg nach Hause

Lion: Der lange Weg nach Hause

Der fünfjährige Saroo schläft unbeabsichtigt in einem Zug ein und wacht in Kalkutta, hunderte Kilometer von seinem Zuhause entfernt, wieder auf. Mehrere Wochen lebt er allein auf der Straße, bis er in einem Waisenhaus von einem liebevollen australischen Paar adoptiert wird. Viele Jahre vergehen und trotz des sorglosen Lebens beschäftigt Saroo die Frage nach seiner Herkunft. Mithilfe des Internets versucht er herauszufinden, wo er früher mit seiner leiblichen Familie gelebt hat.

Genre:
Drama
Produktion:
AU, 2016
Altersfreigabe:
12
Sender / Lizenzgeber:
Puls8 HD
Copyrights:
© LEONINE Licensing AG