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Nach 7 Tagen - Ausgeflittert

Nach 7 Tagen - Ausgeflittert

111 Min.Ab 12
Kabel Eins111 Min.Ab 12
Kabel Eins
Nach 7 Tagen - Ausgeflittert

Nach 7 Tagen - Ausgeflittert

Komödie mit Ben Stiller: Eddie ist 40 Jahre alt und mal wieder Single. Als er Lila kennenlernt, scheint sie auf den ersten Blick perfekt. Nach nur sechs Wochen heiraten die beiden - und bereits in den Flitterwochen wird Eddie klar, dass er einen Fehler begangen hat. Lila ist albern, dümmlich, schuldet mehreren Leuten Geld und hat gar keinen festen Job. Ausgerechnet in den Flitterwochen lernt er seine Seelenverwandte Miranda kennen. Doch wie soll er Lila jetzt wieder loswerden?

Genre:
Comedy, Romanze
Produktion:
US, 2007
Altersfreigabe:
12
Sender / Lizenzgeber:
Kabel Eins
Copyrights:
© Paramount Pictures International Ltd.