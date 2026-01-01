No Hard Feelings
100 Min.Ab 12
100 Min.Ab 12
No Hard Feelings
Romantische Komödie mit Hollywoodstar Jennifer Lawrence: Maddie, eine Uber-Fahrerin am Rande des Ruins, sieht ihre letzte Chance in einem ungewöhnlichen Job: Sie soll den schüchternen Percy "daten", bevor er aufs College geht - arrangiert von dessen besorgten Eltern. Leichter gesagt als getan, denn trotz Maddies kreativer Annäherungsversuche mit Alkohol und Nacktbaden bleibt Percy distanziert. Kann sie den introvertierten Teenager aus seinem Schneckenhaus locken?