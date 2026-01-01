Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
No Hard Feelings

No Hard Feelings

100 Min.Ab 12
ProSieben100 Min.Ab 12
ProSieben
No Hard Feelings

No Hard Feelings

Romantische Komödie mit Hollywoodstar Jennifer Lawrence: Maddie, eine Uber-Fahrerin am Rande des Ruins, sieht ihre letzte Chance in einem ungewöhnlichen Job: Sie soll den schüchternen Percy "daten", bevor er aufs College geht - arrangiert von dessen besorgten Eltern. Leichter gesagt als getan, denn trotz Maddies kreativer Annäherungsversuche mit Alkohol und Nacktbaden bleibt Percy distanziert. Kann sie den introvertierten Teenager aus seinem Schneckenhaus locken?

Genre:
Romantische Komödie
Produktion:
US, 2023
Altersfreigabe:
12
Sender / Lizenzgeber:
ProSieben
Copyrights:
© Sony Pictures Television International Deutschland