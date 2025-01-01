Vor TV
Nur noch ein kleiner Gefallen
116 Min.Ab 16
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Nur noch ein kleiner Gefallen
Blake Lively bittet Anna Kendrick schon wieder um einen Gefallen: Nach ihrer Entlassung aus dem Gefängnis sucht Emily auf direktem Weg ihre einstige Freundin Stephanie auf. Als wäre vor fünf Jahren nichts geschehen, lädt sie Stephanie als Trauzeugin zu ihrer Hochzeit ein. Auf Capri angekommen, geht es aber plötzlich weniger um die Eheschließung mit dem wohlhabenden Dante, sondern viel mehr um die Aufklärung mysteriöser Mordfälle. Ist Stephanie die nächste auf der Todesliste?