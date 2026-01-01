Vor TV
Paycheck - Die Abrechnung
115 Min.Ab 12
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Paycheck - Die Abrechnung
Ben Affleck und Uma Thurman in einem packenden Actioner: Michael Jennings ist einer der besten Revers-Ingenieure, die es gibt. Er wird von Firmen angeheuert, um die Technik der Konkurrenz auseinanderzunehmen und nachzubauen. Anschließend wird ihm das Gedächtnis für den Zeitraum dieser Arbeit gelöscht. Doch eines Tages stellt er fest, dass jemand versucht, ihn umzubringen, und die Polizei hinter ihm her ist. Ein Kampf um Leben und Tod beginnt ...