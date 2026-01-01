Pitch Black - Planet der Finsternis
104 Min.Ab 16
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Pitch Black - Planet der Finsternis
Irgendwann in der Zukunft: Ein Raumschiff ist auf dem Weg zu einer weit entfernten Galaxis. Plötzlich kommt es zu einem heftigen Zwischenfall, den nur ein Crewmitglied überlebt. Der jungen Pilotin Carolyn Fry gelingt es, das angeschlagene Raumschiff sicher auf einem fremden Planeten zu landen. Gemeinsam suchen Carolyn und die sechs Passagiere nach einer Möglichkeit, den scheinbar unbewohnten Planeten wieder zu verlassen. Doch dann entdecken sie, dass sie nicht allein sind ...