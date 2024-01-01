Planet der Affen: New Kingdom
140 Min.Ab 12
140 Min.Ab 12
Planet der Affen: New Kingdom
Teil vier der "Planet der Affen"-Neuverfilmung mit Freya Allan in der Hauptrolle: Nachdem die Menschen den Kampf gegen die Affen verloren haben, herrscht der Anführer Proximus Caesar über sein Volk. Die Menschheit hat sich durch ein Virus zurückentwickelt und ihre einstige Überlegenheit eingebüßt. Nur die junge Frau Mae scheint dagegen immun zu sein. Sie will sich nicht ohne Weiteres der Terrorherrschaft von Proximus Caesar ergeben und verfolgt einen gewagten Plan.
Genre:Science Fiction, Action, Abenteuer
Produktion:US, 2024
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© 2024 20th Century Studios. All rights reserved.