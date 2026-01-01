Vor TV
Ride Along: Next Level Miami
98 Min.Ab 12
98 Min.Ab 12
Vor TV
Ride Along: Next Level Miami
Actionreiche Komödie mit Kevin Hart und Ice Cube: Die Vorbereitungen für Ben und Angelas Hochzeit laufen auf Hochtouren, als Bens Schwager James den Bräutigam für eine gefährliche Mission einspannt. Die beiden Cops bekommen es in Miami mit einem dubiosen Drogenring zu tun, der bis nach Atlanta reicht. Gemeinsam mit ihrer Kollegin Maya und dem Hacker AJ sind sie auf der Suche nach Pope, dem Kopf der Organisation. Im Hafen von Miami kommt es zum alles entscheidenden Showdown ...