Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Vor TV
Ride Along: Next Level Miami

Ride Along: Next Level Miami

98 Min.Ab 12
Kabel Eins98 Min.Ab 12
Vor TV
Kabel Eins
Ride Along: Next Level Miami

Ride Along: Next Level Miami

Actionreiche Komödie mit Kevin Hart und Ice Cube: Die Vorbereitungen für Ben und Angelas Hochzeit laufen auf Hochtouren, als Bens Schwager James den Bräutigam für eine gefährliche Mission einspannt. Die beiden Cops bekommen es in Miami mit einem dubiosen Drogenring zu tun, der bis nach Atlanta reicht. Gemeinsam mit ihrer Kollegin Maya und dem Hacker AJ sind sie auf der Suche nach Pope, dem Kopf der Organisation. Im Hafen von Miami kommt es zum alles entscheidenden Showdown ...

Genre:
Comedy, Action
Produktion:
US, 2016
Altersfreigabe:
12
Sender / Lizenzgeber:
Kabel Eins
Copyrights:
© NBC UNIVERSAL International GmbH