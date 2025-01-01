Zum Inhalt springenBarrierefrei
Robin Hood - Helden in Strumpfhosen

Kabel Eins101 Min.Ab 6
Während König Richard in fremden Ländern auf Kreuzzügen weilt, treibt Prinz John in England sein Unwesen. Er und sein skrupelloser Handlanger, Sheriff von Rottingham, schröpfen das Volk, wo es nur geht. Als Robin Hood, frisch aus der Gefangenschaft zurückgekehrt, diese Missstände entdeckt, schart er ein paar mutige Männer um sich, um Prinz John das Handwerk zu legen, seine Besitztümer zurückzuerobern - und den Keuschheitsgürtel der schönen Maid Marian zu knacken ...

Genre:
Comedy
Produktion:
US, 1993
Altersfreigabe:
6
Sender / Lizenzgeber:
Kabel Eins
Copyrights:
© Sony Pictures Entertainment Deutschland GmbH, AXN