Vor TV
Scream 2
116 Min.Ab 16
116 Min.Ab 16
Vor TV
Scream 2
Zwei Jahre sind vergangen seit zwei Killer die Einwohner des Städtchens Woodsboro in Angst und Schrecken versetzten. Sidney Prescott hat jene Mordserie überlebt, doch sie wird die Schatten der Vergangenheit nicht los: Die TV-Journalistin Gale Weathers hat den Horror von damals in einem Buch festgehalten. Als die Verfilmung des Buchs in den Kinos anläuft, kommt es im Premierenkino zu einem grausamen Mord. Sidney ist sicher: Die Mörder von einst sind immer noch unter ihnen.