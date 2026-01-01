Seelen
Seelen
Aliens haben die Erde bevölkert und übernehmen den Körper von Menschen als Parasiten. Melanie gehört zum Widerstand, bis sie auch eines der Wesen infiziert. Doch Melanie wehrt sich.
Seelen: Das Sci-Fi Drama zum Verlieben
Es herrscht Frieden, die Umwelt ist intakt, es gibt keine Armut mehr. Die Erde ist im perfekten Zustand. Doch sie gehört nicht mehr uns. Eine Alien-Rasse hat die Herrschaft übernommen. Die sogenannten Sucher fangen Menschen, löschen ihre Persönlichkeit aus und setzen stattdessen eine außerirdische Seele in ihren Körper ein. Die letzten Überlebenden verstecken sich in Höhlen und Wäldern, abgekapselt von der restlichen Welt.
Melanie Stryder, gespielt von Saoirse Ronan, war eine davon, bis sie von den Suchern entdeckt wurde. Jetzt lebt eine Seele namens Wanderer in ihrem Körper und hat die Kontrolle über ihn. Doch Melanies Persönlichkeit ist zu stark, um ausgelöscht zu werden. Ihre Gedanken und Wünsche verschwinden nicht - sie vermischen sich mit denen der außerirdischen Seele. Innerhalb kürzester Zeit ist Wanderers Verbindung zu Melanie so stark, dass sie nach ihrem Wunsch in die Wildnis flieht.
Mit Melanies Anweisungen findet Wanderer das Versteck einiger Widerstandskämpfer*innen. Zunächst trifft sie dort auf Misstrauen, angezettelt durch Melanies Freund Jared, der die Seele töten will, um die echte Melanie zurückzubringen. Trotzdem erkennen die restlichen Rebell*innen Wanderers Gutmütigkeit und beginnen langsam, sie zu akzeptieren. Als einer von ihnen romantische Gefühle für sie entwickelt, steht eins fest: Melanie und Wanderer können sich den Körper nicht länger teilen. Eine von ihnen muss sterben.
Live-Action Verfilmung des berühmten Romans
Seelen basiert auf dem gleichnamigen Roman von Stephanie Meyer, Autorin der berühmten “Bis(s) zum Morgengrauen” Saga, wovon über 100 Millionen weltweit verkauft wurden. Die Saga wurde in über 37 Sprachen übersetzt und mit großem Erfolg in fünf Teilen verfilmt.
Du darfst dir auch die Verfilmung von Seelen nicht entgehen lassen. Wenn du Lust auf Sci Fi, Drama und Romanze hast, ist dieser Film das perfekte Match für deinen Feierabend. Jetzt kannst du ihn auf Joyn PLUS kostenlos in HD streamen.