Sicario
Im Kampf gegen mexikanische Kartelle gehen Teile der US-Behörden genauso skrupellos vor wie die kriminellen Organisationen. Mittendrin: Die idealistische FBI-Agentin Kate Macer.
Sicario – der blutige Kampf gegen die Drogenkartelle
Der gnadenlose Drogenkrieg der seit Jahrzehnten an der amerikanisch-mexikanischen Grenze tobt, fordert jährlich zahlreiche Menschenleben. Dabei ist es egal, ob die Opfer Zivilisten oder Kriminelle sind. In einer der kriminellen Hochburgen, der mexikanischen Grenzstadt Juarez, bedienen sich das Sinaloa-Kartell und das Juarez-Kartell grausamster und unmenschlichster Methoden, um die Vorherrschaft in dem profitablen Markt zu sichern. Ausgeführt werden diese Verbrechen von den sogenannten Sicarios, den Auftragskillern der Kartelle. Nach ihnen ist auch der knallharte Grenz-Thriller Sicario benannt, dessen Handlung den Drogenkrieg aufgreift.
Gut gegen Böse? Im Krieg zwischen Regierung und Kartell verschwimmen die Grenzen
Die junge FBI-Agentin Kate Macer, gespielt von Emily Blunt, schließt sich, nach einer Attacke auf das FBI, einem Einsatztrupp an, der das vermeintliche Ziel hat, den lokalen Drogenhandel im US-Bundesstaat Arizona zu unterbinden. Geführt wird die ganze Aktion von dem undurchsichtigen und zynischen Agenten Matt Graver – sehr überzeugend dargestellt von Josh Brolin.
Der Einsatz entwickelt sich jedoch schnell zu einem blutigen und lebensbedrohlichen Unternehmen, das zudem den Rahmen des Legalen gehörig strapaziert. Nur mit Hilfe des mysteriösen Söldners Alejandro – beeindruckend verkörpert von Benicio del Toro – überlebt Kate eine tödliche Situation. Doch schon bald versteht sie: Alejandro verfolgt eigene Ziele und Kate schwebt in permanenter Gefahr, denn nicht nur die Kartelle haben ihre Sicarios.
Einer der besten Thriller der letzten Jahre
Der Drogenkrieg an der amerikanisch-mexikanischen Grenze wurde schon in zahlreichen Filmen thematisiert. Der kanadische Ausnahme-Regisseur Denis Villeneuve und der kongeniale Drehbuchautor Tyler Sheridan wählten für ihren knallharten Thriller Sicario jedoch eine neue Herangehensweise. Sie erzählen die Geschichte durch die Augen einer Frau, die an der Front des Krieges die Hölle auf Erden erlebt.
Doch nicht nur das Geflecht aus Drogendealern stellt Villeneuve an den Pranger, auch die dubiosen Operationen der US-Geheimdienste werden kritisiert. Sicario ist ein unglaublich spannender und intensiver Drogenthriller mit engmaschiger Handlung, sensationeller Kameraarbeit von Roger Deakins und einem genialen Soundtrack. Emily Blunt fungiert als moralischer Kompass zwischen verschiedenen Fronten, die nur auf ihren eigenen Profit aus sind.
