Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Spider-Man: Across the Spider-Verse

Spider-Man: Across the Spider-Verse

135 Min.Ab 12
ProSieben135 Min.Ab 12
ProSieben
Spider-Man: Across the Spider-Verse

Spider-Man: Across the Spider-Verse

Im zweiten Teil der preisgekrönten Spider-Verse-Saga stürzt sich Miles Morales mit Gwen Stacy in ein neues Abenteuer: Nach ihrem Wiedersehen erkundet Miles das Multiversum und trifft auf viele Spider-People aus verschiedenen Realitäten. Doch die Freude wird durch die Bedrohung des finsteren Spot getrübt, der die Stabilität der Multiversen gefährden will. Um dieser Gefahr zu trotzen, vereinen sich Miles und seine neuen Verbündeten - doch Konflikte sind bereits programmiert ...

Genre:
Animation, Kinder, Action, Abenteuer, Comedy, Fantasie
Produktion:
US, 2023
Altersfreigabe:
12
Sender / Lizenzgeber:
ProSieben
Copyrights:
© Sony Pictures Television International Deutschland