Spiel auf Zeit

Kabel Eins CLASSICS95 Min.Ab 12
Spiel auf Zeit

Rick ist Cop in Atlantic City und ganz zufrieden mit dem Leben. Er hat eine Frau, eine Geliebte und einen Job, bei dem sich nebenbei so einiges abgreifen lässt. Als er jedoch eines Abends für den geregelten Ablauf eines Boxkampfs sorgen soll, wird der Verteidigungsminister vor laufenden Kameras erschossen. Rick lässt die Halle abriegeln, denn einer von den 14.000 Zuschauern ist der Täter. Rick macht sich auf die Jagd. Aber schon das Überwachungsvideo birgt einige Ungereimtheiten.

Genre:
Thriller
Produktion:
US, 1998
Altersfreigabe:
12
Sender / Lizenzgeber:
Kabel Eins CLASSICS
Copyrights:
© Walt Disney Company Germany GmbH