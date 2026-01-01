Steffi vs. Janky! | Audi RS3 Perf. vs. BMW M2
Steffi vs. Janky! | Audi RS3 Perf. vs. BMW M2
Ein brüllendes Duell: BMW M2 und Audi RS3 Performance treffen aufeinander, mit 460 PS Heckantrieb gegen 406 PS Allradantrieb. Doch dieses Mal ist es nicht nur ein Kampf zwischen zwei Kompakt-Granaten! Auch Janka und Steffi betreten die Rennstrecke in Mendig für einen epischen Showdown. 🤯 Sie messen sich im Drag Race, drehen eine schnelle Runde und krönen den Tag mit einem ultimativen Drift-Battle. Wer zieht am Ende wen ab? Und vor allem: Welches Auto beherrscht die Straßen besser? 🤔