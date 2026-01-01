Vor TV
Teenage Mutant Ninja Turtles: Mutant Mayhem
96 Min.Ab 6
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Teenage Mutant Ninja Turtles: Mutant Mayhem
Neuverfilmung der beliebten Comic-Serie unter der Regie von Jeff Rowe und unter anderem aus der Feder von Hollywoodstar Seth Rogen: Donatello, Raphael, Leonardo und Michelangelo führen ein Leben fernab der Normalität. Dabei wünschen sich die Teenager nichts mehr als dazuzugehören. Als Mutanten, die mit ihrem Adoptivvater in der Kanalisation hausen, gestaltet sich das aber schwierig - bis sie auf Reporterin April treffen. Gemeinsam versuchen sie, eine Gangsterbande aufzuhalten.