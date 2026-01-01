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The Code - Vertraue keinem Dieb

The Code - Vertraue keinem Dieb

100 Min.Ab 12
Kabel Eins100 Min.Ab 12
Kabel Eins
The Code - Vertraue keinem Dieb

The Code - Vertraue keinem Dieb

Keith Ripley ist Kunstdieb und ein Meister seines Fachs. Für den nächsten großen Coup, den Raub zweier Fabergé-Eier, braucht der Einzelgänger allerdings Unterstützung. Die findet er im Kleinkriminellen Gabriel Martin, den Ripley bei einem Überfall kennenlernt. Nach anfänglichem Zögern nimmt Martin das Angebot schließlich an, was jedoch eher an Ripleys attraktiver Patentochter Alexandra liegen dürfte. Oder gibt es doch einen anderen Grund für Martins plötzlichen Sinneswandel?

Genre:
Krimi-Drama
Produktion:
US, 2009
Altersfreigabe:
12
Sender / Lizenzgeber:
Kabel Eins
Copyrights:
© M3 Media Inc.