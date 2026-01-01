The Dry 2 - Force of Nature
108 Min.Ab 12
108 Min.Ab 12
The Dry 2 - Force of Nature
Die Agents Aaron Falk und Carmen Cooper gehen dem mysteriösen Verschwinden einer Frau nach, die mit vier Arbeitskolleginnen in den Bergen Australiens unterwegs war. Während die Tour Jill, Beth, Bree und Lauren völlig verängstigt zurücklässt, startet die örtliche Polizei eine groß angelegte Suchaktion nach Alice. Falk und Cooper setzen alles daran, die Vermisste zu finden, denn Alice ist ihnen nicht ganz unbekannt ?