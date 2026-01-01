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The Dry 2 - Force of Nature

The Dry 2 - Force of Nature

108 Min.Ab 12
Puls8 HD108 Min.Ab 12
Puls8 HD

The Dry 2 - Force of Nature

Die Agents Aaron Falk und Carmen Cooper gehen dem mysteriösen Verschwinden einer Frau nach, die mit vier Arbeitskolleginnen in den Bergen Australiens unterwegs war. Während die Tour Jill, Beth, Bree und Lauren völlig verängstigt zurücklässt, startet die örtliche Polizei eine groß angelegte Suchaktion nach Alice. Falk und Cooper setzen alles daran, die Vermisste zu finden, denn Alice ist ihnen nicht ganz unbekannt ?

Genre:
Thriller
Produktion:
US, 2024
Altersfreigabe:
12
Sender / Lizenzgeber:
Puls8 HD
Copyrights:
© LEONINE Licensing AG