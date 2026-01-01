Zum Inhalt springenBarrierefrei
The Equalizer

The Equalizer

Denzel Washington als Ex-Geheimagent im Einsatz für Gerechtigkeit: Robert McCall führt ein beschauliches Leben als Mitarbeiter eines Baumarktes. Nachts lernt der frühere Agent die Prostituierte Alina kennen, die unter ihrem gewalttätigen Zuhälter Slavi leidet. McCall, der die junge Frau aus den Fängen des Kriminellen befreien will, tötet nach einem brutalen Angriff auf Alina Slavi und dessen Handlanger. Doch das ruft die russische Mafia auf den Plan und McCall muss untertauchen.

Genre:
Action, Thriller
Produktion:
US, 2014
Altersfreigabe:
16
Sender / Lizenzgeber:
ProSieben
Copyrights:
© Sony Pictures Television International Deutschland