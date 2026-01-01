Vor TV
The Expendables 3 - A Man's Job
127 Min.Ab 18
127 Min.Ab 18
Vor TV
The Expendables 3 - A Man's Job
US-amerikanischer Actionfilm mit Starbesetzung: Der skrupellose Waffenhändler Conrad Stonebanks ist nicht nur Ex-Mitglied der Expandables, sondern mittlerweile auch ihr Erzfeind. Sein Ziel ist es, die Söldnertruppe auszulöschen. Dabei hat er es besonders auf seinen einstigen Kollegen Barney abgesehen. Dieser muss sich nun schnell etwas einfallen lassen, um den Kampf zwischen Jung und Alt für sich zu entscheiden.