Vor TV
The Great Wall
99 Min.Ab 12
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The Great Wall
Fulminantes Action-Spektakel vom preisgekrönten Regisseur Zhang Yimou mit Oscargewinner Matt Damon: Im 15. Jahrhundert reisen William Garin und Pero Tovar ins chinesische Reich, um neue Handelsbeziehungen aufzubauen. Die beiden geraten an der Chinesischen Mauer unter Beschuss von blutrünstigen und menschenfressenden Monstern. Der begnadete Bogenschütze Garin beschließt, sich der chinesischen Armee anzuschließen und in eine waghalsige Schlacht zu ziehen ...