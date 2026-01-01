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Vor TV
The Great Wall

The Great Wall

99 Min.Ab 12
SAT.199 Min.Ab 12
Vor TV
SAT.1

The Great Wall

Fulminantes Action-Spektakel vom preisgekrönten Regisseur Zhang Yimou mit Oscargewinner Matt Damon: Im 15. Jahrhundert reisen William Garin und Pero Tovar ins chinesische Reich, um neue Handelsbeziehungen aufzubauen. Die beiden geraten an der Chinesischen Mauer unter Beschuss von blutrünstigen und menschenfressenden Monstern. Der begnadete Bogenschütze Garin beschließt, sich der chinesischen Armee anzuschließen und in eine waghalsige Schlacht zu ziehen ...

Genre:
Abenteuer, Action, Fantasie
Produktion:
US, 2016
Altersfreigabe:
12
Sender / Lizenzgeber:
SAT.1
Copyrights:
© Universal Studios Limited