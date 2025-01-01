Zum Inhalt springenBarrierefrei
The Huntsman & The Ice Queen

110 Min.Ab 12
NBCUniversal110 Min.Ab 12
NBCUniversal
Der hochkarätig besetzte Fantasykracher ist Prequel und zugleich Sequel: Nach dem Tod ihrer Tochter ist Prinzessin Freya verbittert und trainiert ihre Fähigkeiten als Eiskönigin. Sie gründet die Armee der Huntsmen, in der Liebe strikt verboten ist. Die Kämpfer Eric und Sara verstoßen durch ihre Beziehung dagegen - mit schlimmen Folgen. Jahre später kann Freya ihre von Snow White und Eric umgebrachte böse Schwester Ravenna durch den magischen Spiegel wiederbeleben.

Genre:
Fantasie, Abenteuer, Action
Produktion:
US, 2016
Altersfreigabe:
12
Sender / Lizenzgeber:
NBCUniversal
Copyrights:
© NBC UNIVERSAL International GmbH