The Man from Toronto
106 Min.Ab 16
The Man from Toronto
Gerade aus seinem Job im Boxclub gefeuert möchte der erfolglose Geschäftsmann Teddy Jackson das Wochenende mit seiner Frau im Spa verbringen. Dort betritt er jedoch die falsche Unterkunft und findet sich plötzlich in einer Geiselnahme wieder. Er wird für den berüchtigten "Mann aus Toronto" gehalten, einen kaltblütigen Killer, der für seine brutalen Verhörmethoden bekannt ist. Der ahnungslose Teddy spielt erst einmal mit - bis der echte "Mann aus Toronto" auftaucht ...