Tot im Wald
91 Min.Ab 12
91 Min.Ab 12
Tot im Wald
Nach einem Mittelalterfest will ein Paar mit seinem Auto durch ein Waldstück nach Hause fahren - doch dort soll es nie ankommen. Obwohl der Fall an die Kollegen aus Brandenburg übergeben werden sollte, recherchieren die Ermittlerinnen Lucy und Hannah eigenhändig, um zu klären, welche Schandtaten in diesem mysteriösen Wald vor sich gehen. Was sie dabei enthüllen und in welche menschlichen Abgründe sie blicken müssen, entzieht sich jeglicher Vorstellungskraft ...