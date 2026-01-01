xXx - Triple X
120 Min.Ab 12
120 Min.Ab 12
xXx - Triple X
X wie extrem, X wie exaltiert, X wie extrovertiert, xXx wie Xander Cage - ein Extremsportler, der sich von niemandem sagen lässt, was er zu tun und zu lassen hat. Ausgerechnet dieser Rebell wird vom NSA-Agent Augustus Gibbons auserwählt, die Welt zu retten. Denn nur einem Typ wie Xander kann es gelingen, sich in Prag bei der Söldnertruppe Anarchy 99 um den charismatischen Yorgi und die geheimnisvolle Yelena einzuschleichen, die die Zivilisation ins totale Chaos stürzen will ...