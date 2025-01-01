Vor TV
Zum Ausziehen verführt
93 Min.Ab 6
Zum Ausziehen verführt
Sarah Jessica Parker macht Matthew McConaughey zum Nestflüchter: Tripp findet, es ist nirgends so schön wie im Hotel Mama! Der 35-Jährige hat zwar einen guten Job, ein tolles Auto und ein gesundes Privatleben, doch zur Verzweiflung seiner Eltern bringt ihn nichts dazu, sich eine eigene Wohnung zu suchen. Dann aber lernt Tripp seine Traumfrau Paula kennen und erwägt tatsächlich, endlich erwachsen zu werden. Dabei ahnt er nicht, dass Paula von seinen Eltern angeheuert wurde ...