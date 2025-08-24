Zum Inhalt springenBarrierefrei
sixxStaffel 2Folge 15vom 24.08.2025
Folge 15: Lorna & Deborah

44 Min.Folge vom 24.08.2025Ab 12

Lorna und Deborah sind beide Anfang 50 und wünschen sich dringend eine Typveränderung, die ihr Selbstbewusstsein ankurbelt. Lorna möchte nach einer schweren Krankheit neuen Lebensmut schöpfen und ihr Äußeres wieder auf Vordermann bringen. Cherry Healey und ihr Stylistenteam setzen alles daran, diesen Traum zu verwirklichen. Und auch Deborah träumt von einem neuen Look, der ihrem jüngeren Partner imponiert.

sixx

