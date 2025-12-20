Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
10 Years Younger: Das Beauty Makeover

Adeline & Lisa

sixxStaffel 2Folge 17vom 20.12.2025
Adeline & Lisa

Adeline & LisaJetzt kostenlos streamen

10 Years Younger: Das Beauty Makeover

Folge 17: Adeline & Lisa

43 Min.Folge vom 20.12.2025Ab 12

Adeline ist es gewohnt, ihre Weiblichkeit unter einer Uniform zu verstecken. Deshalb mangelt es der Justizvollzugsbeamtin auch an Selbstbewusstsein. Kann ein intensives Beauty-Makeover eine neue Seite der 45-Jährigen zum Vorschein bringen? Bei Sechsfach-Mama Lisa bleibt das eigene Wohlbefinden oft auf der Strecke. Nachdem nun ihre Kinder aus dem Haus sind, möchte die 54-Jährige sich endlich Zeit für sich nehmen und in ihr Äußeres investieren.

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

10 Years Younger: Das Beauty Makeover
sixx
10 Years Younger: Das Beauty Makeover

10 Years Younger: Das Beauty Makeover

Alle 2 Staffeln und Folgen