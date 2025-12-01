Zum Inhalt springenBarrierefrei
sixxStaffel 2Folge 18vom 20.12.2025
Folge 18: Lucie & Taryn

44 Min.Folge vom 20.12.2025Ab 12

Lucies Alltag mit ihren beiden Kindern ist streng getaktet. Deshalb hat die 53-Jährige kaum Zeit, auf sich selbst und ihr Äußeres zu achten. Ein außergewöhnliches Umstyling und eine gesunde Lebensweise sollen ihr helfen, in eine glückliche Zukunft zu starten. Auch Taryn wünscht sich einen neuen Look, der sie frischer und jünger wirken lässt. Denn die 40-jährige Lehrerin will nicht nur zu Hause, sondern auch in der Schule einen bleibenden Eindruck hinterlassen.

