110 Fahrrad-Cops im Einsatz

Episode 2

SAT.1Staffel 1Folge 2
Episode 2

Episode 2Jetzt kostenlos streamen

110 Fahrrad-Cops im Einsatz

Folge 2: Episode 2

88 Min.Ab 12

Schlechtes Gewissen? Fehlanzeige! Die Fahrrad-Cops treffen auf Verkehrsteilnehmer:innen ohne jegliche Rücksicht. Jede Verfolgung in Mainz, Hannover, Hamburg, Osnabrück, Leipzig und Frankfurt am Main endet in endlosen Diskussionen. In Mainz nehmen Polizeikommissar Andreas und sein Kollege als erstes einen getunten BMW unter die Lupe, in Osnabrück sorgt eine Ladendiebin für Ärger und in Hannover wird ein einfacher Verkehrsverstoß zur wilden Verfolgungsjagd.

110 Fahrrad-Cops im Einsatz
SAT.1
110 Fahrrad-Cops im Einsatz

110 Fahrrad-Cops im Einsatz

