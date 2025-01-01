112 Notruf Deutschland
Folge 3: Helden an vorderster Front
88 Min.Ab 12
Neben den Notfallsanitätern von Frankfurt und den Ärzten der Unfallklinik Ludwigshafen sind in "112 Notruf Deutschland" auch die Männer der Feuerwache Berlin-Neukölln am Start. Ihr Einsatzgebiet gilt auch ohne Feuer als Brennpunktviertel. Ob schwerer Autounfall, mögliche Brandstiftung oder einsamer Tod in einer Messie-Wohnung - in Neukölln gibt es für Feuerwehrmänner jede Menge zu tun.
