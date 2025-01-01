Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
112 Notruf Deutschland

Helden an vorderster Front

SAT.1Staffel 1Folge 3
Helden an vorderster Front

Helden an vorderster FrontJetzt kostenlos streamen

112 Notruf Deutschland

Folge 3: Helden an vorderster Front

88 Min.Ab 12

Neben den Notfallsanitätern von Frankfurt und den Ärzten der Unfallklinik Ludwigshafen sind in "112 Notruf Deutschland" auch die Männer der Feuerwache Berlin-Neukölln am Start. Ihr Einsatzgebiet gilt auch ohne Feuer als Brennpunktviertel. Ob schwerer Autounfall, mögliche Brandstiftung oder einsamer Tod in einer Messie-Wohnung - in Neukölln gibt es für Feuerwehrmänner jede Menge zu tun.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

112 Notruf Deutschland
SAT.1
112 Notruf Deutschland

112 Notruf Deutschland

Alle 2 Staffeln und Folgen