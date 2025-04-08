17:30 SAT.1 Bayern
Folge vom 08.04.2025: Die Sendung vom 08.04.2025
24 Min.Folge vom 08.04.2025Ab 12
+++ Achtung Brand- und Explosionsgefahr: So entsorgen Sie Akkus richtig +++ Aktion gegen Ladensterben: Bad Kötztings kuriose Idee +++ Kaum zu glauben: Wo ein verlorener Ehering wieder aufgetaucht ist
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Genre:Nachrichten
Altersfreigabe:
12
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