Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
21 Jump Street

Zwischen den Stühlen

OneGateStaffel 2Folge 1
Zwischen den Stühlen

Zwischen den StühlenJetzt kostenlos streamen

21 Jump Street

Folge 1: Zwischen den Stühlen

44 Min.Ab 12

In der Bronx ermitteln junge Polizisten undercover in Schulen und Gangs, um Drogenringe und Waffenschieber aufzudecken. Der schmale Grat zwischen Gesetz und Verbrechen fordert seinen Tribut: Während sie tagsüber brisante Missionen meistern, kämpfen sie nachts mit persönlichen Problemen. Zuflucht bietet ihnen eine umfunktionierte Kirche in der Jump Street, die als geheimes Hauptquartier dient.

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

21 Jump Street
OneGate
21 Jump Street

21 Jump Street

Alle 5 Staffeln und Folgen