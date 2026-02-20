21 Jump Street
Folge 13: Eine dienstliche Affäre
43 Min.Ab 12
In der Bronx ermitteln junge Polizisten undercover in Schulen und Gangs, um Drogenringe und Waffenschieber aufzudecken. Der schmale Grat zwischen Gesetz und Verbrechen fordert seinen Tribut: Während sie tagsüber brisante Missionen meistern, kämpfen sie nachts mit persönlichen Problemen. Zuflucht bietet ihnen eine umfunktionierte Kirche in der Jump Street, die als geheimes Hauptquartier dient.
Weitere Folgen in Staffel 5
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick