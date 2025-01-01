30 Jahre Quatsch Comedy Club
1 Staffel
30 Jahre Quatsch Comedy Club
30 Jahre Quatsch, 30 Jahre Comedy, 30 Jahre Spaß. Das muss gefeiert werden! Die Legenden des "Quatsch Comedy Clubs" betreten in dieser einmaligen Show die Bühne und feiern mit Gründer und Moderator Thomas Hermanns in der großen Jubiläums-Show aus dem Theater am Potsdamer Platz in Berlin. Sie blicken stolz zurück auf 30 Jahre voller Fun im "Quatsch Comedy Club" - auf die Gründung einer neuen Branche, die Generationen von großartigen Künstler:innen und das Publikum geprägt hat.