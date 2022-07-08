Lasst die Spiele beginnen!Jetzt kostenlos streamen
99 - Wer schlägt sie alle!
Folge 1: Lasst die Spiele beginnen!
142 Min.Folge vom 08.07.2022Ab 6
Eine:r gewinnt, 99 verlieren: In "99 - Eine:r schlägt sie alle!" werden 100 Kandidat:innen ins Spiel um den Gewinn von 99.000 Euro geschickt. Gesucht ist in der Gameshow das größte Allroundtalent: Wer es schafft, in 98 Spielrunden nicht ein einziges Mal letzte:r zu werden, kann im finalen Duell - Spiel 99 - 99.000 Euro gewinnen. Den Weg dahin meistern die Kandidat:innen mit einer Mischung aus Geschick, Sportlichkeit und Cleverness.
