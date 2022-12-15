Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Abenteuer Leben Spezial

Wenn der Tod zum Beruf gehört - Unterwegs mit einem Tatortreiniger

Kabel EinsFolge vom 15.12.2022
Wenn der Tod zum Beruf gehört - Unterwegs mit einem Tatortreiniger

Wenn der Tod zum Beruf gehört - Unterwegs mit einem TatortreinigerJetzt kostenlos streamen

Abenteuer Leben Spezial

Folge vom 15.12.2022: Wenn der Tod zum Beruf gehört - Unterwegs mit einem Tatortreiniger

45 Min.Folge vom 15.12.2022Ab 12

Thomas Kundt arbeitet seit fast zehn Jahren als Tatortreiniger in Leipzig. Er säubert Orte, wo Gewaltverbrachen begangen wurden, und räumt Wohnungen von Verstorbenen aus, um deren Nachlass sich sonst keiner kümmert. Wenn die Leichen schon in Verwesung sind, kommt ein kriminalistischer Insektenforscher zum Einsatz, der anhand der Krabbeltiere den Todeszeitpunkt bestimmt. Kabel Eins begleitet den 43-jährigen zu seinen außergewöhnlichen Einsätzen.

Alle verfügbaren Folgen