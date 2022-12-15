Wenn der Tod zum Beruf gehört - Unterwegs mit einem TatortreinigerJetzt kostenlos streamen
Thomas Kundt arbeitet seit fast zehn Jahren als Tatortreiniger in Leipzig. Er säubert Orte, wo Gewaltverbrachen begangen wurden, und räumt Wohnungen von Verstorbenen aus, um deren Nachlass sich sonst keiner kümmert. Wenn die Leichen schon in Verwesung sind, kommt ein kriminalistischer Insektenforscher zum Einsatz, der anhand der Krabbeltiere den Todeszeitpunkt bestimmt. Kabel Eins begleitet den 43-jährigen zu seinen außergewöhnlichen Einsätzen.