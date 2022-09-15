Niemand fühlt sich zuständig für die Reisenden!Jetzt kostenlos streamen
Achtung Abzocke - Peter Giesel rettet den Urlaub
Folge vom 15.09.2022: Niemand fühlt sich zuständig für die Reisenden!
89 Min.Folge vom 15.09.2022Ab 12
Peter Giesel ereilt ein Hilferuf von Sven: Eigentlich wollte er mit seiner Reisegruppe ein entspanntes Ferienwochenende in einer Finca auf Mallorca verbringen - doch Sven ist auf Betrüger hereingefallen. Auch Linda Greiff und ihre Familie staunen nicht schlecht, als sie ihr Hotel auf Kreta nicht beziehen können. Stattdessen landen sie in einer schlechteren Unterkunft. Kann der Experte hier helfen?