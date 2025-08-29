Diebstahl & Abzocke: Wenn der hart erstparte Urlaub zum Albtraum wirdJetzt kostenlos streamen
Achtung Abzocke - Peter Giesel rettet den Urlaub
Folge vom 29.08.2025: Diebstahl & Abzocke: Wenn der hart erstparte Urlaub zum Albtraum wird
89 Min.Folge vom 29.08.2025Ab 6
Egal ob eine Familie im Italienurlaub beim Stromzähler abgezockt wird, feiernde Urlauber auf Mallorca die Handys gestohlen werden oder eine alleinerziehende Mutter mit kleiner Tochter einfach am Flughafen stehen gelassen wird: Peter Giesel und sein Team sind zur Stelle und gehen den Betrügern auf die Schliche.