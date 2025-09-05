Krank im Urlaub: Wenn das Unglück anderer finanziell ausgenutzt wirdJetzt kostenlos streamen
Achtung Abzocke - Peter Giesel rettet den Urlaub
Folge vom 05.09.2025: Krank im Urlaub: Wenn das Unglück anderer finanziell ausgenutzt wird
89 Min.Folge vom 05.09.2025Ab 6
Ob krank im Urlaub, vom Hotel abgezockt oder auch bei uns in Deutschland an den schönsten Orten von Restaurantbetreibern betrogen: Peter Giesel und sein Team sind stets zur Stelle. Heute wird viel Undercover in Ägypten und in Deutschland gearbeitet. Die Gastfreundschaft hält sich in Grenzen. Sogar MLDL Prof-Koch Christian Henze kommt zur Hilfe.