Folge vom 25.04.2024: Streicheleinheiten für Schildkröte Puppi – Tierpfleger im Haus des Meeres
61 Min. Ab 12
Das Haus des Meeres in Wien. In dem alten Flakturm aus dem Zweiten Weltkrieg können Zuschauer auf 10 Etagen mehr als 10.000 Fische und andere Tiere bestaunen. Mario Schmid ist Tierpfleger in der Salzwasserabteilung. Heute kümmert er sich um die grüne Meeresschildkröte Puppi. Sie wurde in den 80er Jahren vor dem Suppentopf gerettet und von Hand aufgezogen. Da Puppi nie gelernt hat sich selbst zu putzen, übernehmen das die Pfleger mit Schwamm und Bürste.