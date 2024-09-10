Zoll kontrolliert BauarbeiterJetzt kostenlos streamen
Folge vom 10.09.2024: Zoll kontrolliert Bauarbeiter
Horst und Ulrich vom Hauptzollamt Rosenheim kontrollieren mit weiteren Kollegen eine Baustelle. Firmen aus dem Ausland müssen in Deutschland ihre Arbeitnehmer für jeden Arbeitstag anmelden. Bei einer zivilen Kontrolle vor ein paar Tagen haben Mitarbeiter einer Firma gearbeitet, obwohl sie nicht angemeldet waren. Heute wieder. Mit welcher Strafe müssen die Bauarbeiter rechnen?