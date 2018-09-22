Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Äquator - Die Linie des Lebens

Die Wiege des Lebens

Doku überStaffel 1Folge 2vom 22.09.2018
Die Wiege des Lebens

Die Wiege des LebensJetzt kostenlos streamen

Äquator - Die Linie des Lebens

Folge 2: Die Wiege des Lebens

53 Min.Folge vom 22.09.2018

Im Naturschutzgebiet Ol Pejeta in Kenia leben, bewacht von schwer bewaffneten Wildhütern, die letzten Nördlichen Breitmaulnashörner. Während der Kampf gegen die Wilderer fast verloren scheint, läuft für die Wissenschaftler ein Wettlauf gegen die Zeit. Da die letzten Nashörner nicht mehr zeugungsfähig sind, soll ihre Art per künstlicher Befruchtung und mit Leihmüttern gerettet werden. Auf den Malediven herrscht unter Wasser ein Massensterben: Die bunte Korallenwelt des Inselstaats ist großflächig verblichen. Der Grund ist El Niño, ein Wetterphänomen, das die Wassertemperatur dramatisch erhöht. Eine Gruppe von Tauchern und Umweltschützern, die „Coral Doctors“, versucht, die Mikroorganismen zu retten. Ein Naturschutzgebiet der besonderen Art ist „Yasuni“ in Ecuador, dem Staat, dem der Äquator seinen Namen gab. Dort gibt es mehr Pflanzenarten als in den USA und Kanada zusammen. Mit Hilfe von Kamerafallen können Wissenschaftler Tiere beobachten, vor allem sind sie Jaguaren auf der Spur, und ihnen gelingen faszinierende Aufnahmen.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Äquator - Die Linie des Lebens
Doku über
Äquator - Die Linie des Lebens

Äquator - Die Linie des Lebens

Alle 1 Staffeln und Folgen