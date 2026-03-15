Sandveld: Land der KontrasteJetzt kostenlos streamen
Afrika: Geheime Königreiche
Folge 3: Sandveld: Land der Kontraste
45 Min.Folge vom 15.03.2026Ab 6
Seit Millionen von Jahren bergen die fruchtbaren Ökosysteme Südafrikas unzählige Naturgeheimnisse. Die Dokumentationsreihe zeigt eine Welt voller atemberaubender Artenvielfalt: Spektakuläre Lebensräume, einzigartige Tierarten und faszinierende Geschichten, die tief in dieser wilden Landschaft verborgen liegen.
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