Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
AFRIKA: WILDER HORIZONT

Der Okavango, die große Oase Afrikas

Blue AntStaffel 1Folge 3vom 15.03.2026
Der Okavango, die große Oase Afrikas

Der Okavango, die große Oase AfrikasJetzt kostenlos streamen

AFRIKA: WILDER HORIZONT

Folge 3: Der Okavango, die große Oase Afrikas

45 Min.Folge vom 15.03.2026Ab 6

Die Dokumentationsreihe zeigt Afrikas spektakuläre Artenvielfalt Von endlosen Savannen über dichte Regenwälder bis hin zu majestätischen Gebirgslandschaften - jeder Lebensraum erzählt seine eigene Geschichte und beherbergt eine Fülle einzigartiger Tierarten, die nur hier zu finden sind.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

AFRIKA: WILDER HORIZONT
Blue Ant
AFRIKA: WILDER HORIZONT

AFRIKA: WILDER HORIZONT

Alle 1 Staffeln und Folgen