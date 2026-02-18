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Aktivkohle

Thelma Buabeng

Talk? Now!Staffel 1Folge 8vom 18.02.2026
Thelma Buabeng

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Aktivkohle

Folge 8: Thelma Buabeng

45 Min.Folge vom 18.02.2026Ab 6

In dieser Folge von „Aktivkohle“ begrüßt Gastgeberin Annabelle Mandeng die vielseitige Schauspielerin und Aktivistin Thelma Buabeng zu einem inspirierenden Gespräch. Gemeinsam beleuchten die beiden Frauen den aktuellen Wandel in der deutschen Medienlandschaft und diskutieren über die notwendige Sichtbarkeit schwarzer Künstlerinnen. Thelma Buabeng gibt dabei persönliche Einblicke in ihren Werdegang sowie ihre Arbeit mit Projekten wie „Black Womxn Matter“, die Klischees humorvoll und direkt herausfordern. Abgerundet wird die Episode durch spannende Ausblicke auf Buabengs neueste Rollen, darunter ihre Mitwirkung im Kinofilm „Billy“.

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